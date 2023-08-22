«الصحة» تكشف عن حالة المصابين بمتحور كورونا: بروتوكول العلاج المصري أثبت كفاءته

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الحالة الصحية لحالتي الإصابة بمتحور كورونا الجديد في مصر، موضحا أنهما في حالة صحية جيدة للغاية، وأنهما عانيا من أعراض خفيفة، وجرى أخذ العينات الخاصة بهما وتحليلها من خلال التسلل الجيني داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، وجرى اكتشاف خصائص المتحور الجديد، وجرى عزلهما مع إخضاعهما لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.

تفاصيل الحالة الصحية لمصابي متحور كورونا الجديد

وأوضح المصدر أن نتائج التحاليل ظهرت، والمصابان تلقيا البروتوكول العلاجي ويتماثلان للشفاء، ولا توجد خطورة عليهما، والحالة لا تستدعي الدخول إلى المستشفى أو الرعاية الحرجة، لافتا إلى أن الأعراض تتشابه مع أعراض نزلات البرد، مطمئنا المواطنين من المتحور الجديد لفيروس كورونا، وأنه لا داعي للقلق.

الجرعة التنشيطية ومتحور كورونا الجديد

أكد المصدر أن الحالتين من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وهما ذكران، مشيرا الى أن بروتوكول العلاج المصري أثبت كفاءته في مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من حين إلى آخر، موضحا أن الجرعة التنشيطية لها قدرة على مواجهة المتحورات المختلفة للفيروس وعلى المواطنين الحرص على الحصول عليها.

وعن أعراض المتحور الجديد لكورونا، أشار المصدر إلى أنها أعراض خفيفة تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والسعال والاحتقان والألم في العضلات والأنف والأذن، مشيرا إلى أهمية البعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد خلال الفترة الحالية وارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات، وحال الشعور بأي أعراض مرضية ضرورة التوجه إلى الطبيب المختص أو الذهاب إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر لتشخيص الحالة.