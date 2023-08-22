تامر هجرس عن خطوبة ابنته: «حسيت أني كبرت فجأة»

كشف الفنان تامر هجرس عن شعوره كأب بعد خطوبة ابنته تمارا من خلال بيان صحفي قائلا: «شعرت بالفرحة الشديدة بسبب كون ابنتي سوف تبدأ مرحلة جديدة في حياتها وأن الله قد رزقها بشاب جيد ومحترم ومؤمن وصالح إلا أنني شعرت أنني كبرت فجأة! ولكن الحمد لله تزوجت مبكراً كي أستطع التمكن من الاستمتاع بتلك المرحلة في حياة بناتي وأنا مازلت صغيرا ونكون أصدقاء ونستمتع معا بالحياة».

وعن تفاصيل حفل الخطوبة العائلي الذي أقامه تامر هجرس لابنته قال: «على الرغم من أننا كنا مسافرين ما بين الساحل الشمالي واليونان في الفترة السابقة إلا أن ميرال زوجتي رغبت في إقامة حفل قراءة الفاتحة في منزلنا بالقاهرة الذي قد تربت به تمارا وألا نقيمه في مكان آخر.. وكان حفلا عائليا حضره كل من أمي وإخوتي وأولادهم وعائلة خطيب ابنتي وأولادهم».

وعن خطيب ابنته، قال: «شاب محترم جدا ومهذب وابن ناس وأهله من معارفنا منذ أمد طويل».

جديد الفنان تامر هجرس

وفيما يتعلق بجديد الفنان تامر هجرس، قال: «بعد نجاح فيلم شوجر دادي والإيرادات الكبيرة التي حققها أصرت الشركة المنتجة للعمل على إنتاج فيلم آخر لي ويشارك به طاقم العمل ذاته وهو في مرحلة الكتابة حاليا ونبدأ تصويره بعد شهر».