تامر هجرس يطمئن جمهوره عبر «الوطن» على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث

طمأن الفنان تامر هجرس، جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث سير كشف عنه من خلال مشاركة جمهوره بصورة لسيارته وقت الحادث، عبر خاصية ستوري على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وقال الفنان تامر هجرس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تعرض لحادث سير على الطريق أثناء عودته من مدينة الساحل الشمالي إلى القاهرة صباح اليوم».

تامر هجرس يطمئن جمهوره

وتابع تامر هجرس قائلا «أنا تمام الحمدلله ربنا ستر قدر الله وماشاء فعل، هيا بس شوية خدوش على رجلي بس بحمد ربنا انها جت بسيطة وبشكر كل الناس اللى كانت قلقانة عليا».

يذكر أن الفنان تامر هجرس، شارك مؤخرا في فيلم شوجر دادي، بجانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم ليلي علوى وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومصطفى غريب وفرح الزاهد ومي الغيطي وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.