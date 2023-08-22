نائب وزير الاتصال: تسليم 50 ألف كارت خدمات موحد أسبوعيا

كشف خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، تفاصيل إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.

كارت الخدمات الحكومية الموحد

وقال خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «من مصر» المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن كارت الخدمات الحكومية الموحد يقدم خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات، مضيفًا: «أصبح رقم الهاتف المحمول مرتبطا بالكارت والرقم القومي والحساب البريدي».

الكارت وقابليته للتزوير

وتابع: «الكارت عبارة منظومة حوكمة، ويتضمن بصمة المواطن، وغير قابل للتزوير، ونحن في بورسعيد منذ 12 يومًا، ونتعامل مع المشكلات الأساسية، وخاصة بصمات كبار السن، وسيتم استخدام بصمة الوجه بدلًا من اليد، كما تم الاشتراك مع شركات المحمول لكل من ليس لديهم خطوط محمولة، ومدة صلاحيته 3 سنوات، وليس 3 أشهر فقط».

وتابع: «نسلم 50 ألف كارت في الأسبوع، ويتم إرسال رسائل للمواطنين».