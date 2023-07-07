جابر القرموطي يشيد بملفات «الوطن» حول 30 يونيو: «بتعمل عظمة وبتاخد جولة ثقة»

استعرض الإعلامي جابر القرموطي عدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم الجمعة 7 يوليو خلال حلقة برنامجه «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc».

وأشاد القرموطي بتناول العدد ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو مضيفًا «الوطن بترجع بينا لمرور 10 سنين على ثورة 30 يونيو وكل يوم الوطن بتاخد جزئية ومن أول 1 يونيو والوطن عاملة عظمة في هذا الإطار وكل يوم بتاخد لنا جولة من جولات الثقة في ثورة 30 يونيو».

وقرأ القرموطي عناوين ومانشيتات الصفحة الأولى لجريدة الوطن التي جاءت كالتالي:

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- مصر وإيطاليا تكثفان جهودهما للتصدي لتحديات «المتوسط» ودفع العلاقات الثنائية

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- رئيس الوزراء يوجه بدفع العمل في «حياة كريمة» بأسيوط.. والمحافظ: جارٍ تنفيذ 2700 مشروع

- «السياحة والآثار».. 10 سنوات من الأمن والاستقرار والإصلاح

- 63.4 مليار دولار إيرادات و90 مليوناً زاروا مصر و30% من الفنادق حصلت على «النجمة الخضراء»

- مصر تقدّمت 18 مركزاً في مؤشر التنافسية والدولة دعمت العمالة بـ2 مليار جنيه وقت كورونا

- العاملون: الدولة منحت تيسيرات للوافدين من 180 دولة.. والاكتشافات ساعدت على الانتعاش

- «معيط»: 6.8 تريليون جنيه قيمة الخدمات حتى نهاية مايو الماضي.. ولا رسوم إضافية

- منظومة «التحصيل الإلكتروني» تُعزز الشمول المالي

- «التجارة»: حزم غير مسبوقة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

- محمد عبد الرحمن: أقدم أكشن بنكهة كوميدية في «البعبع» وأمير كرارة «عِشرته حلوة»

- جان رامز: حققتُ حلمى بمقابلة «أمير».. و«ياسمين» قالت لى: «انت عنكبوت»

- «الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات «آل البيت» في قلب «القاهرة»

- فاطمة النبوية «أم الحنان وبنت الحسين» مسجدها في الدرب الأحمر قِبلة لمحبى آل البيت

- السيدة «سكينة».. مسجدها ساحة للفرح وتفريج الكُرب وتطويره أظهر جماليات الضريح

- السيدة «رقية».. مشهدها يضم أضرحة من آل البيت والأولياء الصالحين والعلماء