جابر القرموطي يستعرض عدد «الوطن» اليوم: «ملف من الثانوية للكلية لطيف»

استعرض الإعلامي جابر القرموطي، عدد «الوطن» الصادر اليوم السبت، وذلك خلال حلقة برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «CBC».

وأثنى القرموطي على ملف العدد، ووصفه بـ «اللطيف»، مضيفًا «الوطن عاملين ملف لطيف اسمه من الثانوية للكلية ..اختار صح»، متذكرًا أغنية الفنانة الراحلة ليلى نظمي، وإذاعة أرقام الجلوس في الراديو، التي كان يتم إذاعتها عبر البرنامج العام.

من الثانوية للكلية أغنية ليلى نظمي

تابع القرموطي: «كان فيه أغنية للأستاذة ليلى نظمي، كنا على أيامنا من الصبح بيجيبوا أرقام الجلوس، وبيقولوها في الراديو، وييجي من الصبح يوم إعلان نتيجة الثانوية، يقولوا النتيجة في الراديو يوم إذاعة البرنامج العام، وكل واحد يستنى رقم الجلوس بتاعه، ويستنى يعرف ناجح ولا لا، والدرجة بتاعته كام، وكانت الأستاذة ليلى نظمي لها أغنية من الثانوية للكلية، والمجموع قرب ع الـ100».