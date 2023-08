كيف تم إنقاذ أطفال باكستان من التلفريك العالق بعد 14 ساعة؟ (فيديو)

كشفت لقطات فيديو عن الطريقة التي تمّ بها إنقاذ ركاب تلفريك باكستان الذي علق في الجو، ليسدل الستار على كارثة أوقفت باكستان على قدم واحد لأكثر من 14 ساعة، وفي اللقطات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، بدا المنقذون وهم ينقلون ركاب التلفريك واحدا تلو الآخر.

وعلق 7 أطفال ومعلمهم منذ صباح أمس الثلاثاء وهم في طريقهم إلى مدرستهم، في تلفريك على ارتفاع 270 مترًا، بمنطقة جبلية نائية شمال غربي باكستان، وظلت الأزمة مستمرة حتى الليل، وانقطع كابل من اثنين يحملان عربة التلفريك، التي ظلت معلقة بكابل واحد ومائلة بشكل خطير يهدد بكارثة في حال سقوطها في الوادي السحيق أسفلها.

Pakistan - All eight people rescued from cable car dangling 274m above Pakistan - SkyNews #Battagram #chairlift #Pray #Pakistan pic.twitter.com/kJQNWkyFbp

وشارك في عمليات الإنقاذ قوة من الجيش وفريق كوماندوز، وسكان محليون من أصحاب الخبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف، وطائرة هليكوبتر.

وأظهرت لقطات بثتها محطات التلفزيون في باكستان طفلا يتم سحبه إلى مكان آمن وهو معلق في حزام، وشوهد حبل لقوات الكوماندوز يتمايل في مهب الريح.

لكن مع حلول الليل، توقف الإنقاذ الجوي عبر المروحية بسبب الظلام، واستمر بطرق تقليدية أخرى، حيث كان المنقذون يتعلقون بكابل التلفريك السليم وصولا إلى العربة، وعودة إلى بر الأمان.

وقال مصدر أمني إن الجيش الباكستاني أرسل خبراء السير فوق الأسلاك إلى المنطقة الواقعة شمالي إسلام أباد، لإنقاذ الأطفال واحدا تلو الآخر من خلال نقلهم إلى منصة صغيرة موازية لعربة التلفريك، بحسب صحيفة «ديلي الخبر» الباكستانية.

وتجمع باكستانيون أمام شاشات التلفزيون بعد أن عرضت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو لعامل طوارئ متدل من طائرة هليكوبتر قرب عربة التلفريك الصغيرة، التي تلاصق فيها جميع ركابها الثمانية.

Alhamdolillah! Pakistan Army's Special Services Group (SSG) have successfully rescued all eight passengers — seven schoolchildren and a local person — who were dangling mid-air after the rope of a cable car broke in Allai Tehsil in Khyber Pakhtunkhwa's Battagram district. pic.twitter.com/PRTpJSdyTM