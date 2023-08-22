إنقاذ 5 أطفال من التلفريك العالق في باكستان (فيديو)

تتجه أنظار الكثيرين إلى باكستان، والتي تشهد عملية إنقاذ معقدة لإخراج 7 أطفال ومعلمهم عالقين في عربة تليفريك معطلة ومعلقة بسلك واحد على ارتفاع 275 مترا فوق سطح الأرض في عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر في منطقة جبلية نائية تبعد عن العاصمة إسلام أباد بنحو 200 كيلومتر.

عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بكابل واحد

المأساة التي بدأت صباح اليوم بدأت بقطع كابل من اثنين يعملان على حمل التلفريك، وكان على متنه 8 أفراد وهم 7 أطفال ومعلم كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، حيث قطع كابل من اثنين يعملان على حمله، بينما بدت عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بكابل واحد.

ونجحت السلطات الباكستانية في إجلاء 5 أطفال باستخدام الطائرة الهليكوبتر، بينما تعقدت مهمة الإنقاذ باستخدام الهليكوبتر بسبب الرياح العاصفة في المنطقة، كما أن مروحة الطائرة الهليكوبتر تهدد بمزيد من زعزعة استقرار التلفريك، حسبما نقلت رويترز عن شارق رياض خاتاك، مسئول الإنقاذ في الموقع.

استغاثات من الشاب الموجود على التلفريك

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات الشاب الموجود على التلفريك ويدعى غولفاراز، ويبلغ من العمر 20 عامًا على متن التلفريك، لقناة محلية عبر الهاتف قوله: «وضعنا محفوف بالمخاطر، بالله عليكم افعلوا شيئا»، لافتًا إلى أن أعمار الأطفال تتراوح بين 10 و15 عامًا، وأن أحدهم أغمي عليه بسبب الحرارة والخوف.

وذكرت أن الجيش الباكستاني أرسل خبراء في الكابلات إلى المنطقة، سيحاولون إنقاذ الأطفال واحدًا تلو الآخر عن طريق نقلهم على منصة صغيرة على طول الكابل، في الوقت الذي وصل فيه منقذون آخرون لديهم خبرة في الإنقاذ بهذه الطريقة.

ونقلت رويترز، عن أحد السكان المحليين، أن هناك محاولات جارية لإنقاذ الأطفال في عملية وصفها بالبطيئة والمحفوفة بالمخاطر، حيث يحتاج المنقذ إلى ربط نفسه بحبل، ثم يستقل عربة تلفريك أخرى وينقذهم واحدا تلو الآخر، بينما يتجمع القرويون يراقبون عملية الإنقاذ.

وغرد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار، على منصة «إكس»، «تويتر» سابقًا، أنه يتابع التقدم المحرز في عملية الإنقاذ، مضيفًا: «بفضل جهود أفراد جيشنا، بدأ الطلاب العالقون في المصعد الهوائي في العودة إلى الأرض بأمان».