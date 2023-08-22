مشهد مرعب.. أطفال عالقون في «تلفريك» على 6500 متر بباكستان

تبذل السلطات الباكستانية جهود الإنقاذ، بعد أن تُرك سبعة تلاميذ وشخص بالغ معلقين بشكل خطير لساعات في عربة «تلفريك» على ارتفاع 6500 قدم بعد انقطاع اثنين من كابلاتها، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقع الحادث حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي في ألاي، في منطقة باتاجرام بمقاطعة خيبر بختونكوا، ويعد التلفريك، الذي ينتقل عبر جدول مائي، وسيلة نقل عادية لسكان المنطقة الشمالية الجبلية، وكان الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا، في طريقهم إلى مدرسة قريبة.

نداءات عاجلة للمساعدة

وبينما سيطر الذعر على الركاب وعائلاتهم، أطلقوا نداءات عاجلة للمساعدة، وأرسلت السلطات مروحية عسكرية إلى الموقع، وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون المحلي الطائرة وهي تحلق فوق التلفريك على مسافة بعيدة، بينما ينزلق أحد أفراد الكوماندوز على حبل ويسلم الطعام والماء.

وعندما حاولت المروحية الاقتراب من التلفريك، حدث اهتزاز شديد، ما جعل عملية الإنقاذ الجوي صعبة، وقبل أن يسلم الكوماندوز الإمدادات، قال أحد الركاب لشبكة إخبارية تلفزيونية محلية إنه والآخرون ظلوا عالقين لأكثر من ست ساعات دون طعام أو ماء، وأن أحد الأطفال المصابين بمرض في القلب أغمى عليه بعد الذعر، قائلا: «بطارية هاتفي المحمول تنفد بسرعة».

ولم يتضح بعد سبب كسر الكابل الذي يبدو أنه لم يترك سوى كابل واحد سليما، ووصف أنور الحق كاكار، رئيس الوزراء المؤقت للبلاد، حادث التلفريك بأنه مثير للقلق عندما أمر بعملية الإنقاذ.

وأمر كاكار السلطات بإجراء عمليات تفتيش للسلامة على جميع المصاعد الجبلية الخاصة للتأكد من سلامتها، بحسب بيان صادر عن مكتبه.