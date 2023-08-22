ضبط 240 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالغربية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام شخصين لهما معلومات جنائية، ويقيمان بمحافظة الغربية، بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما، ويتخذان من دائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجراما ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.68 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.