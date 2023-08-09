«مكافحة الإدمان» يدشن برنامجا لرفع وعي 14 ألف عامل بخطورة المخدرات

دشّن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برنامجا وقائيا لتوعية 14 ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بأضرار تعاطي المخدرات.

والتقى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بحضور المهندس أحمد شاكر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ويستهدف البرنامج الوقائي، توعية العاملين بأضرار تعاطي المواد المخدرة، من خلال تنظيم لقاءات وندوات توعوية لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة على مدار 6 أشهر، والتوعية بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» مجانا وفي سرية تامة، تجنبا لعقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات.

وأكد «عثمان» حرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تنظيم مثل هذه الأنشطة التوعوية بمختلف المحافظات بالتعاون مع المحافظين، في إطار تكثيف جهود التوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة، مع توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة لأي مريض إدمان حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنّه تقدم للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى مقر عمله وخضوعه للتحليل.

ووجّه الدكتور طارق رحمي، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على جهود الصندوق داخل المحافظة، كما أنّ الأنشطة تأتي في إطار تنظيم محافظة الغربية العديد من الفعاليات لبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم، حيث نظمت المحافظة قوافل طبية شاملة، وندوات تثقيفية وتوعوية، وعروض ثقافية، ودعم اجتماعي للعمال، وبيع سلع ومواد غذائية بأسعار مدعمة، وتوفير فرص لأسر العاملين، ودورات لغات وبرمجة وتنمية مهارات حرفية ويدوية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم وإيمانا من المحافظة بالدور الكبير لعمالها في تحريك وإدارة منظومة الصناعة في ظل اهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ البرنامج الوقائي يستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات خاصة العمال، كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأنّ حبوب التعاطي تعطي قوة تحمل في العمل وتزيدهم قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، وأنّه على مدار العام الماضي جرى تنفيذ نحو 500 فعالية على مستوى محافظات الجمهورية، بين «ندوات وانشطة توعوية» تستهدف وقاية العمال بالمناطق الصناعية من الوقوع في براثن الإدمان».