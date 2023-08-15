«مكافحة الإدمان»: «أنت أقوى من المخدرات» ساهمت في خفض نسب التعاطي

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في المؤتمر السنوي الثامن للطب النفسي الذي نظمته الأكاديمية الطبية العسكرية، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية للصندوق «أنت أقوى من المخدرات»، موضحًا أن فلسفة الحملة قائمة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة، والتنوع في الفئات المستهدفة، وكذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها.

وخلال مراحل الحملة السابقة جرى استهداف الشباب والمراهقين من الجنسين، وكذلك تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان عبر الخط الساخن «13023»، فيما رفعت المرحلة السابعة من الحملة شعار «المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

العلاج من الإدمان

وساهمت الحملة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق «أنت أقوى من المخدرات»، في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان بنسبة 400% من خلال الخط الساخن «16023»، وشاهدها ما يقرب من 186 مليون شخص بشكل تراكمي على مدار الـ 7 سنوات الماضية.

وأحدثت الحملة مردودًا على المستوى الدولي، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمر الدولي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، ووصفتها وزارة الأمن العام في الصين بأحد أهم الحملات المؤثرة في مجال الوقاية من المخدرات خلال العقد الماضي، وتم ترجمتها لـ5 لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.

مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالدراما

كما تم استعراض نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتطور مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة في الدراما المصرية على مدار السنوات الماضية، وتحليل التناول الدرامي لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة، وتبين انخفاض نسبة التدخين إلى 2.7%، بعدما كانت 13% عام 2017، وكذا انخفاض نسبة التعاطي إلى 0.5% بدلًا من 4%.