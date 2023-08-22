حازم الببلاوي لـ«الوطن»: البريكس بديل لزيادة الاستثمارات.. ومصر خاضت عملية إصلاح اقتصادي جادة

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق، إن العالم يعيش أزمات اقتصادية نتيجة ما وصفه بـ«مغامرات الدول الكبرى»، التي تدفع ثمنها الدول النامية.

الدولة المصرية أخذت مسارا اقتصاديا جادا نحو الإصلاح

أضاف «الببلاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تجمع البريكس يمثل بديلا للدول التي تسعى إلى تنويع استثماراتها والبحث عن بدائل جديدة تسهم في دعم الاقتصاد وجذب استثمارات من أقطاب متعددة.

أكد رئيس وزراء مصر السابق، أن الدولة المصرية أخذت مسارا اقتصاديا جادا نحو الإصلاح، إلا أن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرتا بتداعيات سلبية على كل الدول، ومنها مصر.

الدول النامية لم تصنع الأزمات الدولية

وتابع حازم الببلاوي: «هذه الأزمات الدولية لم تصنعها الدول النامية، لكنها دفعت ثمنها»، مؤكدا أهمية العمل على الحد من مشكلة الزيادة السكانية وإصلاح التعليم، بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الشاملة».