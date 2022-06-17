حازم الببلاوي: الزيادة السكانية تؤثر سلبا على الاقتصاد

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن فترة حكم الإخوان لمصر كانت حرجة في تاريخ مصر، وبمثابة اختبارًا للشعب المصري، مشددًا على أنه ليس غريبًا على المصريين تقديرهم للموقف والوقوف ضدهم من أجل استعادة دولتهم مرة أخرى.

الببلاوي: الشعب المصري لديه حكمة

وأضاف «الببلاوي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشعب المصري دائما لديه حكمة، مشيرا إلى أن مستقبل المواطن بيده وهو من يستطيع تغييره.

الببلاوي: الأحداث الجديدة التي شهدها العالم أثرت على كافة الدول

وأوضح أن الأحداث الجديدة التي شهدها العالم مثل جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فرضت نفسها على الجميع، الأمر الذي أثر على المواطنين، لافتًا إلى أن حياة المواطنين في جميع الدول شهدت تغييرات.

من سبب الأزمات الاقتصادية؟

وأكد أن الدول النامية ليست هي السبب الرئيس في الأزمات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، لكنها تدفع دائمًا ثمن تلك الأزمات.

أما عن الزيادة السكانية، فقال: «آن الأوان أن نتحدث عن الزيادة السكانية في مصر باعتبارها قضية أساسية، ويجب مواجهتها، ونأخذها على محمل الجد، وذلك لأن مصر فقيرة في الموارد الطبيعية ومن ثم الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على الاقتصاد».