كاتب صحفي: الزيادة السكانية أحد أسباب إنشاء محطة سكة حديد في بشتيل

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إن البنية الأساسية في الإنترنت أو الاتصالات لا تقل أهمية عن نظيرتها في غيرها من القطاعات، إذ لا يوجد خدمة تقدم للمواطن من دون إنترنت، كما أن توقف الإنترنت ينتج عنه توقف الحياة تماما.

وأكد «عامر»، أهمية تطوير هذا القطاع، لجعله آمنا وسريعا وفعالا ومتطورا ومواكبا للتطورات والتحديثات العالمية، خاصة أنه شهد ثورة وطفرة هائلة على مستوى دول العالم، بما فيها مصر.

أهمية الإنترنت بالنسبة للدولة

وأضاف «عامر»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم آية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أن عدد المصريين الذي يستخدمون الإنترنت على الموبيل 71 مليون شخص، وهذا رقم هائل للغاية، وذلك خلاف استخداماته التعليمية والحكومية، وكذلك الشبكة القومية للجهاز الإداري للدولة وربط الجهاز الإداري للدولة بشبكة موحدة، فضلا عن الخدمات التي تقدم للمواطن، سواء كانت من خلال وزارات وهيئات الضرائب أو المالية أو العدل أو الداخلية وغيرهم من القطاعات المختلفة من كل الوزارات.

تطورات سكك حديد مصر

وعن التطورات التي طالت سكك حديد مصر، تابع، أن هناك أسباب كبيرة دفعت الدولة لإنشاء محطة السكة الحديد في منطقة بشتيل بالجيزة، أهمها الزيادة السكانية الهائلة.

وأوضح، أنه عندما أنشئت محطة رمسيس عام 1854 كان عدد المصريين 4 ملايين نسمة، وكان طول السكك الحديدية 700 كيلومتر، بينما اليوم وصل عدد المواطنين إلى أكثر من 105 ملايين نسمة وطول السكك الحديدية 10 آلاف كيلومتر.