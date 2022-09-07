حازم الببلاوي يشيد بالحوار الوطني: خطوة مهمة نحو المستقبل

أشاد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، والمفكر الاقتصادي، بالحوار الوطني، مؤكدا أن الأمم تبنى بلغة الحوار والتوافق.

وأضاف الببلاوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن توقيت الحوار الوطني في مصر مهم للغاية، خاصة أنه يتزامن مع أحداث عالمية وتحولات دولية كبيرة.

الحوار هو التنوع بين وجهات نظر سياسية

وتابع الببلاوي: أن أهم ما يميز الحوار الوطني، التنوع بين وجهات النظر «سياسية، اجتماعية، واقتصادية»، مشددا على أهمية الوصول بمخرجات متوافق عليها.

وشدد رئس وزراء مصر الأسبق، على ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم، لبناء أجيال جديدة تواكب حركة العالم بصورة أفضل متابعا: «التعليم هو القضية الأهم، وتحتاج إلى بحث شديد في المستقبل».

اختيار مقرري اللجان

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، وافق خلال مناقشاته بالجلسة الخامسة، على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر ومقرر مساعد للمحاور، وهم الدكتور علي الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل بحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وأحمد جلال (كمقرر) وعبدالفتاج الجبالي (كمقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، إضافة إلى خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.

كما قرر المجلس عقد الجلسة المقبلة، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022، لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار تكوين رأي توافقي واحد، يجمع ويوحد كلمة المصريين تحت راية واحدة، تحقق أحلامهم وطموحاتهم نحو مستقبل أفضل يليق بهم.