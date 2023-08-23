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عاجل.. قرار مفاجئ لـ محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة

كتب:

محمد أيمن سالم
02:01 ص | الأربعاء 23 أغسطس 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

كشف الإعلامي عبدالرحمن العامر عن آخر تطورات مفاوضات نادي اتحاد جدة مع إدارة نادي ليفربول من أجل ضم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال العامر، خلال حديثه ببرنامجه «دورينا غير» والذي يذاع عبر القناة السعودية: «حسب ما وصلنا في الوقت الراهن عن محمد صلاح اللاعب أبدى مرونة كبيرة على طاولة المفاوضات يتبقى فقط موافقة يورجن كلوب الإدارة جالسة تبحث مع كلوب من سيكون البديل الإدارة واللاعب موافقين بكل قوة على المبلغ المقدم من جانب إدارة الاتحاد ولكن المدرب حتى الآن يرفض رحيل محمد صلاح هل نرى كانتي وبنزيما ومحمد صلاح في الاتحاد أمر كيبر جدا لو حدث».

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بقلم محمد أيمن سالم