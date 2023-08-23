«القاهرة الإخبارية»: إقالة قائد القوات الجوية الروسية

قررت روسيا تعيين الجنرال فيكتور أفزالوف قائدًا مؤقتا للقوات الجوية الروسية خلفًا لسيرجي سوروفيكي، وذلك حسبما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام روسية.

وكانت تقارير إخبارية روسية قد ذكرت مساء أمس الثلاثاء، إعفاء الجنرال سيرجي سوروفيكين من مهمة قيادة القوات الجوية، وذلك بعد أيام مما يعتقد أنه هجوم أوكراني أدى إلى تدمير قاذفة استراتيجية روسية.

وكانت أوكرانيا شنت هجوما قبل أيام على مطار عسكري في غربي البلاد، أظهرت صور أنه أدى إلى تدمير قاذفة استراتيجية من طراز «توبوليف تي يو 22 إم».

علاقة تربط قائد القوات الجوية بقائد مجموعات فاجنر

وبحسب «سكاي نيوز» فإن تقارير صحفية تزعم وجود علاقة بين قائد القوات الجوية السابق ويفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر المسلحة.

وتوارى سوروفيكين عن الأنظار بعدما ظهر في مقطع فيديو يناشد فيه رئيس المجموعة المسلحة، إنهاء التمرد، وظهرت وقتها أقاويل عن اقالته.

وتولى سوروفيكين يتولى قيادة الحرب في أوكرانيا من أكتوبر 2022 حتى منتصف يناير 2023، حتى أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين رئيس الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، القائد العام للمعركة.