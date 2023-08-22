«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «معلولا» السورية.. تضم أهم الآثار المسيحية

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول بلدة «معلولا» السورية، وذلك تحت عنوان «بلدة معلولا السورية أرض اجتمعت عليها أهم وأقدم الآثار المسيحية في العالم».

سبب تسمية البلدة بهذا الاسم

وقال التقرير: «معلولا بلدة سورية تقع شمال شرق دمشق، ترتفع عن سطح البحر بنحو 1500 متر، اسمها يعني المدخل بحسب اللغة الآرامية التي لا يزال سكانها يتحدثون بها».

وأضاف: «تشتهر بوجود معالم مسيحية مقدسة، وتضم معالم قديمة مهمة يعود تاريخها إلى القرن العاشر قبل الميلاد، وتحتوي على معالم تاريخية أهمها الأديرة والكنائس والممرات الصخرية».

«معلولا» مركزا للأساقفة في العهد البيزنطي

وتابع: «توجد بها كنيسة وأضرحة بيزنطية منحوتة في الصخر في قلب الجبل، كانت مركزا للأساقفة في العهد البيزنطي من القرن الرابع حتى الـ17 الميلادي، وتحتضن ممر مارتقلا الذي يشق الجبل وتوجد به ساقية ماء مباركة».

وأكمل: «تتميز بيوتها بارتفاعها فوق بعضها لتتحول سطوح المنازل إلى أروقة ومعابر، صنفت منظمة اليونيسكو معالمها بأنها من أهم الآثار المسيحية في العالم وأقدمها».