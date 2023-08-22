خليل عزيمة لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا لم تتضرر كثيرا من الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد خليل عزيمة متخصص في الشؤون الأوكرانية، أنّ أوروبا لم تتضرر كثيرا من الأزمة الأوكرانية، موضحًا: «مر على أوروبا الشتاءُ بأمان، ولم يحدث أن تجمدت من البرد كما قيل في الإعلام الروسي».

جائحة كورونا أوقفت العجلة الاقتصادية

وأضاف «عزيمة»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع الاقتصادية كانت عالمية في ظل جائحة كورونا التي أوقفت العجلة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الغرب ليس منتصرا فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع: «المجر لها موقف متشدد إلى حد ما نتيجة للعلاقات الثنائية مع روسيا، ولا ننسى ما كان في أوروبا بآخر 20 سنة، كان كثيرون من قاداتها على علاقة جيدة مع روسيا، ففي ألمانيا، ارتبطت ميركل وروسيا بعلاقات جيدة وورطت برلين في الاعتماد بشكل تام على الطاقة الروسية، بالإضافة إلى أخطائها الجسيمة في سياسة استيعاب اللاجئين، وكل ذلك، بدأ يتغير في الفترة الأخيرة، ولكن لا تزال هناك آثار محددة».

وواصل: «لننظر كيف تغير الوضع في أوروبا بالنسبة لأزمة روسيا وأوكرانيا، في البداية، لم تكن هناك مساعدات عسكرية فعّالة أوروبية باستثناء بريطانيا، وأذكر أنه في أول 15 يوما من الأزمة كانت الدعوات الأوروبية تركز على هروب الرئيس الأوكراني من كييف والانتقال خارج البلاد، وبالتالي لم تكن هناك نية من الدول الأوروبية للتدخل، وكانت تريد أن تُبقي الباب مفتوحا مع روسيا مقابل التنازل عن أجزاء من أوكرانيا لصالح روسيا، وبعدما امتصّ الجيش الأوكراني الضربات الروسية ودحر الجيش الروسي من أبواب كييف وتغيير حالة المعركة، عندها بدأت الدول الغربية في إرسال الأسلحة والدعم بشكل متنامي».