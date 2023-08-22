نائب وزير خارجية أمريكا السابق: أوكرانيا ترحب بمباحثات إنهاء الأزمة مع روسيا

قال جويل روبين نائب وزير خارجية أمريكا السابق، إن موقف الأزمة الروسية الأوكرانية حاليا يتطلب من موسكو أن تخضع للاتفاقات الاستراتيجية، مؤكدا أن الدول التي تدعم أوكرانيا مثل أمريكا ودول الناتو، لديها الكثير من الهواجس والمخاوف من عدم احترام روسيا لسيادة الدول.

مساعدة أوكرانيا بالأسلحة أنها تدافع عن أراضيها

أضاف «روبين» خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «يتم مساعدة أوكرانيا بالأسلحة لأنها تدافع عن أراضيها ولا تهاجم روسيا، وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بسيادة أوكرانيا، والأمم المتحدة تتفق مع هذه الرؤية، ولذلك، فإن روسيا عليها إدراك هذا الأمر ووقف عدوانها العسكري على أوكرانيا وتنخرط في الحلول الاستراتيجية».

توقف روسيا عن غزو أوكرانيا

وتابع بأن هناك الكثير من الجهود المبذولة من الصين وغيرها من الدول لوجود بعض المناقشات، وأوكرانيا ترحب بتلك المباحثات التي ستنهي العدوان الروسي على أراضيها، مشددًا على أن هذه الدبلوماسية لا بد أن تكون عادلة وتأمر روسيا بالتوقف عن غزوها لأوكرانيا.