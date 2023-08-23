مستشار رئيس جامعة القاهرة: نجحنا في تحقيق تقدم غير مسبوق بالتصنيفات الدولية

واصلت جامعة القاهرة فعاليات معسكر القيادة الفعالة في نسخته الأولى حول تطوير الوعي الوطني، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وألقى الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والأستاذ بكلية الإعلام، محاضرة بعنوان الإعلام والوعي في مراحل التحول، بحضور الدكتور عبدالله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وذلك في إطار المشروع الفكري الذي يتبناه «الخشت» بهدف تطوير الوعي الوطني كجزء من تطوير العقل المصري وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمي.

محمد هيبة: الخشت صاحب الأيادى البيضاء فى كل إنجاز تحققه الجامعة

وفي مستهل حديثه، أشاد الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، بالدكتور محمد الخشت صاحب فكرة معسكر القيادة الفعالة وتطوير الوعي الوطني كونه فيلسوفا مستنيرا وصاحب الأيادي البيضاء في كل ما يحدث بالجامعة ومحيطها على كافة المستويات سواء المحلية أو العربية أو الإسلامية أو الدولية، بالإضافة إلى جهوده في إصدار وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير ووضع استراتيجية الجامعة والتي تقود خُطى الجامعة، بما ساهم في نجاح الجامعة بتحقيق تقدمً غير مسبوق في التصنيفات الدولية ودخولها ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في خمسة تخصصات، وإدراج 73 من علمائها ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمد منصور هيبة، إن مصر مرت بمراحل تحول خطيرة في حياتها وعبر تاريخها، وكانت في بعض المراحل تبدو وكأنها تعثرت ولكن سرعان ما كانت تسترد قوتها وإرادتها، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات الريادة والقوة بقيادتها وجيشها وشرطتها وعلمائها وأساتذتها وجامعاتها، وكل شعبها، وطاف أبناؤها الأرض شرقا وغربا وتركوا بصمات في كل مكان منذ الفراعنة مرورا بالتاريخ المعاصر وحتى ثورات 23 يوليو، و25 يناير، و30 يونيو.

هيبة: الإعلام أخطر أسلحة العصر

وأكد المستشار الاعلامي، ضرورة التسلح بأدوات تتناسب مع العصر وأولها المعرفة والتي تبدأ بالقراءة متضمنة الفهم والتدبر وصولا إلى مرحلة الوعي، والربط بين ما تتم قراءته وما يحيط بنا، وقراءة ما بين السطور والأفكار، لافتا إلى أن الكلمة أمانة ومسؤولية وقد أقامت دولا ومجتمعات وهدمت أخرى، بالإضافة إلى معرفة الإطار العام وفهم ما بين السطور وما وراءها، وإدراك أن القراءة والمعرفة تقود إلى الفهم ثم الوعي والذي يشكله العديد من العوامل مثل الإعلام والبيئة والأسرة والجامعة والعديد من مؤسسات الدولة، حيث إن الوعي هو الذي يقود إلى التحصين ضد أي عوامل هدامة، لافتًا إلى أن الحصول على المعلومات كان يُمثل قديما عملية شاقة ولكن في العصر الحالي ومع التطور التكنولوجي أصبحت هذه العملية تتسم بسهولة كبرى، وبالتالي فإنه لا بد ألا يتحدث أي فرد أو يكتب أو ينشر إلا بعد إمتلاك الدليل على صحة المعلومة.

وأضاف هيبة، أن ثورة 30 يونيو هي الثورة الشعبية والقيادة الحكيمة الواعية التي تدرك قيمة مصر وترفض أن يكون ولاءهذا الوطن ومقدراته لتيار أو فكر معين.

وأضاف المستشار الإعلامي، أن مصر قادرة على أن تقهر أي محاولة للهدم وتخطي الصعاب بعظمة أبنائها وقادتها وعمالها وأمهاتها وآبائهاكل في مكانه، وأن يتحدوا ويكونوا على درجة كافية من الوعي بقيمتها ودورها، ويدرك كل منهم أن له دوره ومسؤوليته وقيمته، ويؤمنوا بأن مصر قادرة وأنها دولة متدينة تعلم ما هو الدين وما هي الأخلاق، بالإضافة إلى النظر إلى ما يحدث في العديد من الدول المحيطة مثل سوريا واليمن وليبيا وإدراك أن مصر منحها الله قادة حافظوا عليها وتحملوا الأمانة في الحفاظ على الوطن على الوجه الأكمل، مُشددًا على ضرورة أن يضع الشعب المصري يده في يد قيادته الواعية لاستكمال مسيرة التنمية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، إن الإلمام بمهارات القيادة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للطلاب في عدة جوانب، منها تمكين الشباب من ممارسة العمل القيادي بكفاءة من خلال استخدام الأدلة والبراهين في الأحاديث والحوارات، وتكوين عقل ناقد يمتلك القدرة على المساءلة والنقد والبحث عن الحقيقة، مشيرا إلى أن المستوى الثقافي والفكري في الحياة اليومية يعد من المتغيرات اليومية في الحياة، خاصة مع ما يشهده عصر التدفق المعلوماتي الحالي من تغير بشكل سريع وتطورات تكنولوجية كبيرة.