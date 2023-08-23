صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تكامل قطاعات الاقتصاد لتطوير الزراعة

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضي بمصر قدما على طريق تعزيز الأمن الغذائي.

الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان «تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان من المحاصيل المختلفة إلى المراكز الخمس الأولى» - أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس وجه بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتها قريبا للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.

الرئيس السيسي اطلع على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر

وتابعت «الأنباء» بالقول «إن الرئيس السيسي أطلع على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل، ومن بينها الأرز والذرة والقمح».