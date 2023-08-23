«الزراعة»: الرئيس السيسي تبنى توسيع الرقعة الخضراء لمواكبة الزيادة السكانية

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن التوسع في الرقعة الزراعية من الملفات الاستراتيجية المهمة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان له رؤية ثاقبة واستراتيجية مستقبلية تتواكب مع الزيادة السكانية التي تخطت الـ 100 مليون نسمة.

المناخ المصري يقع في الحزام الجاف

وأضاف «الشناوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن النظرة الطموحة تمثلت في إضافة رقعة زراعية جديدة للأراضي القديمة، علمًا بأن المناخ المصري يقع في حزام الجفاف ومن ثم لا توجد أمطار، ومعظم التوسعات في الأراضي الرملية والقاحلة المعتمدة على المياه الجوفية المخزونة داخل باطن الأرض.

إضافة مساحات زراعية من الأراضي

وتابع: «ما نراه من إنجازات خلال سنوات قليلة وإضافة هذه المساحات، والأرقام التي نسمع عنها من ملايين الأفدنة و لاسيما في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء، كلها أراضي تضاف إلى الإمداد الزراعي المصري الذي يواكب النمو السكاني».