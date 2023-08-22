ضياء رشوان: تعودنا على استجابة الرئيس السيسي لمقترحاتنا فور عرضها عليه

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ المشاركين في الحوار الوطني تعودوا على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقد الحوار.

وجوه بارزة من المعارضة

وأضاف «رشوان»، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»: «دعيت في إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، ولم يكن في ذهن أحد منا أن شيئا ما سيتم طرحه، ولكن عندما نظرت إلى الموائد وعلى مائدتي شخصيا وجدت وجوها بارزة من المعارضة المصرية، وكان من بينهم معارض خارج مصر، وأيقنت أن شيئا ما يحدث».

جدية دعوة الحوار الوطني

وأكد أنه لم يكن يعلم شيئا عن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني: «تأكدت من جدية هذه الدعوة، وأنها وبعد انتهاء الخطاب الرئيس السيسي مباشرة في 26 أبريل وفي نفس مكان احتفال الإفطار عُقد أول اجتماع يتعلق بالحوار الوطني لمدة 3 ساعات بين أطراف متعددة، أي أن أول اجتماع جرى عقده قبل أن نغادر القاعة، وكان على مستوى محترم جدا من الصراحة والوضوح».