الفريق أسامة ربيع: تعاملنا مع توقف سفينتين بالمجرى الملاحي لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل الفوري مع طوارئ الملاحة والأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتين خلال عبورهما للقناة ضمن قافلة الشمال في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف ربيع، في بيان رسمي صباح اليوم الثلاثاء أن بسيط حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال BW LESMES وناقلة البترول التي تليها BURRI خلال التوقف المفاجئ للناقلة BW LESMES بالمجرى الملاحي في الكيلومتر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأضاف: «المعاينة الأولية أفادت بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أي حوادث تلوث بمحيط الناقلتين، إلا أن طاقم الناقلة BURRI أفاد بحدوث عطل مفاجئ في التوجيه بما يتطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين إصلاح العطل وتم الدفع بالقاطرتين مصر الجديدة ومصاحب 3 لقطرها».

ربيع: نجحنا في قطر السفن بقاطرلت الهيئة

وأكد الفريق ربيع، أن قاطرات الهيئة نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة BURRI ورباطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة BW LESMES وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ «عزت عادل» بقوة شد 160 طنا، والقاطرات مصاحب 2 وسويس 1 وسويس 2ز

وأشار في هذا الصدد إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة BW LESMES خارج المجرى الملاحي للقناة.

ويبلغ طول الناقلة BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالي 250 مترا، وعرضها 44 مترا، وحمولتها 67 ألف طن.

ربيع: الملاحة ستعود خلال ساعات

ووجّه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات؛ إذ من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.

وأكد ربيع، جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.