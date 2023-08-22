أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي، أنّ كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية، من بين الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023، محددة نتيجة القبول بها.

تنسيق كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

جاءت نتيجة تنسيق كلية تمريض قناة السويس بالإسماعيلية المرحلة الثانية 2023، لطلاب شعبة علمي علوم بمجموع 341.5 درجة بنسبة 83.2% للقبول في الكلية.

فيما تعتبر كلية التمريض جامعة المنصورة، هي أعلى كليات التمريض في نتيجة المرحلة الثانية، إذ جاء الحد الأدنى للقبول بها بمجموع 350 درجة بنسبة 85.3%، يليها كلية التمريض ببورسعيد بمجموع 349.5 درجة، ثم تمريض دمياط بمجموع 348.5 درجة.

وجاءت كلية التمريض جامعة جنوب الوادي، أقل كليات التمريض للقبول بمجموع 330.5 درجة بنسبة 80.6% لطلاب شعبة علمي علوم.

تنسيق معاهد التمرض

فيما بدأت معاهد التمريض بتنسيق 316 درجة بنسبة 77% لمعهد فني تمرض كفر الشيخ، يليه فنى تمريض طنطا بمجموع 315 درجة، ثم فنى تمريض المنصورة بمجموع 312.5 درجة، ثم فنى تمريض الزقازيق بمجموع 310 درجات، ثم معهد فنى تمريض الزقازيق بفاقوس بمجموع 309 درجات، ويعتبر المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين هو الأقل بين المعاهد من حيث الحد الأدنى للقبول بمجموع 270 درجة بنسبة 65.8%.