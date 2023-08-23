«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة التاريخ للثانوية العامة الدور الثاني

أكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والمكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتتبع الصور المتداولة والمزعومة لامتحان التاريخ للشعبة الأدبية والذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية بعد بدء الوقت الأصلي.

التعليم تحقق في تداول أسئلة التاريخ

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه في حالة التحقق من الأسئلة المزعومة والمتداولة لامتحان التاريخ للشعبة الأدبية للثانوية العامة الدور الثاني، سيتم تطبيق عقوبات صارمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» زعمت تداولها امتحان التاريخ للثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد الزقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ثلاث ساعات.