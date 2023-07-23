عاجل.. «التعليم» تكشف نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2023، والتي بلغت 90.2%.

نسبة النجاح في التاريخ للثانوية العامة 2023

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال زيارته مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.