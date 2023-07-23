عاجل.. «التعليم» تكشف نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة
كتب:
أميرة فكري
03:19 م | الأحد 23 يوليو 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2023، والتي بلغت 90.2%.
نسبة النجاح في التاريخ للثانوية العامة 2023
وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال زيارته مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.