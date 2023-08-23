«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الفيزياء «دور ثان» لطلاب الثانوية العامة

قال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان الفيزياء وذلك بعد الوقت الأصلي للامتحان.

تطبيق عقوبة الغش الإلكتروني

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه في حالة التحقق من الأسئلة المزعومة والمتداولة لامتحان الفيزياء للثانوية العامة الدور الثاني للشعبة العلمية يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها على جروبات الغش وتطبيق عقوبة الغش الإلكتروني والتي تصل العقوبة فيه للحبس والغرامة.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام» أجزاء من أسئلة زعمت أنّها لامتحان الفيزياء الثانوية العامة الدور الثاني 2023، الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، بعد الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات.