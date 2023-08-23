«رنا» و«حنين» شقيقتان صوتهما يأسر القلوب في مدح الرسول.. «ظهرت موهبتهما مبكرا»

صوتهما يأسر القلب بمجرد سماعهما، فرغم حداثة سنهما قررتا اقتحام عالم الإنشاد حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سيرا على نهج والدهما؛ إنهما رنا وحنين البنداري، ابنتا محافظة سوهاج.

حنين.. تعلمنا من الوالد فاصبح المعلم والمدرب

تقول حنين البند اري، التي تبلغ من العمر 12 عاما، إنها طالبة في الصف الأول الإعدادي، وتتعلم منذ صغرها فن وأصول الإنشاد على يد والدها الشيخ رجب البنداري صاحب الخلفية الأزهرية، الذي دربها على المقامات الصوتية ومخارج الحروف الصحيحة مع توظيف الصوت بحسب معاني النشيد ارتفاعا وهبوطا.

الشيخ رجب: أسست بناتي في كتاب القرية

وكشف الشيخ رجب البنداري، والد رنا وحنين، أنه ولد في قرية بندار الغربية، مركز جرجا محافظة سوهاج، وحاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، ويقيم في السويس ويعمل بالأعمال الحرة، ويرفع الآذان في عدد من مساجد المنقطة التي يقيم فيها بحي السويس، ويتابع تحفيظ ابنتيه القرآن الكريم بالجميعة الشرعية القريبة من المنزل.

وأوضح أنه خلال مراجعته مع ابنتيه أحكام وتجويد القرآن، لاحظ عليهما أنهما تصغيان له خلال الآذان أو قراءة القرآن وترددان الأناشيد الدينية وتحاولان تقليده، موضحا أنه في بداية الأمر لم يلقَ بالاً وإنما أثار انتباهه أنهما تحفظان أجزاء من الأناشيد فبدأ يلتفت أنهما تمتلكان موهبة الحفظ والإنشاد فقرر تدريبهما وشاركتا في أكثر من مناسبة ولاقى أدائهما في الإنشاد استحسانا عند المستمعين.