«زياد» طفل متعدد المواهب يبدع في الإنشاد.. حصل على مركز أول جمهورية

زياد وائل العلمي، طفل عمره 7 سنوات من أبناء مدينة عزبة البرج، متعدد المواهب يعشق الرسم ومتميز في الإنشاد الديني وإلقاء الشعر، حصل على مركز أول جمهورية في مهرجان الطفل المبدع وجرى تكريمه في الحفل الختامي لمهرجان الطفل المبدع بحضور مشاركين من 26 محافظة.

«زياد» متعدد المواهب ولكنه تميز في الإنشاد الديني

تقول ولاء عبدالرازق والدة زياد لـ«الوطن»: «ابني زياد بدأ إلقاء الشعر من سن 4 سنوات بمركز شباب مدينة عزبة البرج ثم بمكتبة مصر العامة ولكني وجدته يميل أكثر إلى الإنشاد الديني فبدأت أدربه وأنمي فيه هذه الموهبة التي لاحظت حبه لها وكان مستواه يتقدم بشكل ملحوظ زاد فخري به وأخذت أشجعه وأستغل وقت فراغه في سماع إنشودات يحبها، كما أخذت أنميه أيضا في موهبة الرسم».

«زياد» يحصد جوائز في الرسم والإنشاد

وأضافت: اشتركت له في مسابقات ومعارض فنية بدمياط من ضمنها مسابقة رابطة المحامين بعزبة البرج وتم تكريمه من نقيب محامين دمياط كما فاز بجائزة تشجيعية من المدرسة هذا العام وجائزة المبدعين الصغار بالتربية والتعليم وآخر تلك الجوائز حصوله على المركز الأول جمهورية في مسابقة الطفل المبدع الدولي التابع لوزارة التربية والتعليم».

1300 طفل يشاركون في مهرجان الطفل المبدع من مختلف المحافظات

وكان ينافس في هذه المسابقة عدد 1300 طفل من 26 محافظة من مختلف الأعمار والمواهب وكان التحكيم لكل فئة عمرية على حدة وكل مجال على حدة وكان من دمياط عدد كبير من المواهب فازوا بمراكز أولى في مجالات مختلفة مثل الإنشاد الديني وإلقاء الشعر والرسم وغيرها من المواهب التى حظت دمياط لأبنائها الموهوبين وتم تأهيل الفائزين إلى مسابقات أخرى على مستوى الوطن العربي.

الحفل الختامي للمهرجان بالمدينة التعليمية

وجرى الإعلان عن نتائج المسابقة وتقديم الجوائز في حفل ختامي للمهرجان بالقاعة الكبرى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بحضور لفيف من قيادات التربية والتعليم بدمياط والمحافظات المشاركة.