«الإصلاحي الحر»: نحتاج لجهود القطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء الجمهورية الجديدة

ثمن التيار الإصلاحي الحر ما ورد في البيان الصادر عن وزارة العدل، بشأن حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمعروف باسم القضية 173.

مصير 75 منظمة بقضية التمويل الأجنبي

أشاد «الإصلاحي الحر»، في بيان صادر عن التيار، بما تضمنه بيان وزارة العدل من الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85، مطالبا بسرعة الانتهاء من كافة التحقيقات المتبقية.

وشدد التيار على أن هذه الخطوة تمثل تعزيزا لحقوق الإنسان، وتخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني، خاصة في ظل وجود قانون جديد للعمل المدني في مصر.

دور منظمات المجتمع المدني في بناء الجمهورية الجديدة

أهاب التيار الإصلاحي الحر بكافة منظمات المجتمع المدني أن تكون على مستوى التحديات التي تواجهها مصر، وأن تعمل يدا بيد مع القطاع الحكومي والخاص لبناء الجمهورية الجديدة.