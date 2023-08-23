رئيس هيئة البريد: اكتسبنا ثقة العملاء بشكل كبير خلال السنوات الماضية

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، إننا اكتسب خلال العقود الماضية ثقة العملاء بشكل كبير جعلت الدولة أيضا تثق في البريد، ما جرى ترجمته إلى عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

بروتوكول تعاون «الوطنية للانتخابات» مع البريد

وأضاف في تصرحيات خاصة لـ«الوطن»، أن توقيع البروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات سيجعل البريد المصري الناقل الرسمي لكل الأدوات والمستلزمات والأدوات التي تحتاجها الهيئة في العملية الانتخابية، فضلا عن تنسيق التعامل بين اللجان الرئيسية والفرعية، وكل ما تحتاجه العملية، وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات مصر.

الهدف من توقيع البروتوكول

ووقعت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، برئاسة المستشار وليد حمزة، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، يهدف لتقديم البريد المصري خدمات النقل اللوجستي لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وذلك إلى جميع محافظات الجمهورية، وفي إطار استعدادات الهيئة للانتخابات الرئاسية.