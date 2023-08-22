رئيس «الوطنية للانتخابات»: نبحث توفير خدمة الاستعلام ووصول الناخب للجنته بالـGPS

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية في معاونة الهيئة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية وأهمها الاستحقاق الرئاسي، مشيرًا إلى أن الغرض من البروتوكول الموقع مع هيئة البريد هو الاستفادة بالبنية التحتية والانتشار الواسع لهيئة البريد ومساعدتها في نقل الأجهزة والمهام المطلوبة قبل الانتخابات.

تيسيرات للناخبين

وقال «حمزة» خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «من مصر» المذاع على قناة CBC، مع الإعلامي جابر القرموطي، إنه سيتم تقديم تيسيرات للناخبين إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أن المتبع سابقًا أن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به، ولكن هذه المرة تحاول وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة، من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـGPS، موضحا أنه سيتم تقديم تيسيرات لذوي الهمم، وتوفير لجان سهل الوصول لها، مع وجود استعدادات خاصة بهذه اللجان.

إعلان نتيجة الانتخابات

وذكر أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن كل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية.