وزير الإسكان يزور الإسكندرية لتفقد مشروعات التجمع العمراني «صواري»

يزور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، محافظة الإسكندرية، يتفقد خلالها مشروعات التجمع العمراني «صواري» بمنطقة غرب كارفور، ومشروعات مدينة برج العرب الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أنه يتم حاليًا التحضير لإطلاق المرحلة التاسعة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية للمصريين العاملين في الخارج، وتلبية رغبتهم في امتلاك منازلهم الخاصة وتوطيد روابطهم بوطنهم الأم.

المرحلة التاسعة ستتضمن 2530 قطعة أرض

وأوضح وزير الإسكان أن المرحلة التاسعة ستتضمن 2530 قطعة أرض في مواقع متميزة في 14 مدينة جديدة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، والسادات، و15 مايو، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن الموعد المحدد لبدء عملية الحجز، ويمكن الاطلاع على مواقع الأراضي المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع.