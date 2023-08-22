طريقة حجز أراضي الإسكان في 16 مدينة جديدة.. بدأ اليوم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب الحجز اليوم الثلاثاء، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مسكن»، منوهة أن الحجز مستمر لمدة شهرين، لهدف القضاء على ظاهرة سمسمرة الأراضي، بـ522 قطعة أرض سكنية بمحاور الأكثر «تميزاً - المميز - المتوسط».

طريقة حجز الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، طريقة حجز الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مسكن»، بحسب ما أوضحه الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز من هـنـا.

- الاطّلاع على قطع الأراضي المتاحة بكل محور.

- تحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به

- يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد).

- استيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

- اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها.

- اختيار الموقع.

- الضغط على كلمة تفاصيل.

- ظهور قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

- استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملية السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا، إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، حتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وإرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

أماكن طرح الأراضي السكنية

وكشفت وزارة الإسكان عن المدن المطروح بها أراضي «مسكن»، وهي:

- القاهرة الجديدة

- العبور

- المنصورة الجديدة

- الشروق

- حدائق أكتوبر

- الصالحية الجديدة

- برج العرب الجديدة

- الفيوم الجديدة

- بني سويف الجديدة

- السادات

- برج العرب الجديدة

- طيبة الجديدة

- أسوان الجديدة

- ناصر الجديدة

- غرب قنا الجديدة

- أخميم الجديدة