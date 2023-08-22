شروط حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا في مدينة المنصورة الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 33 قطعة أرض في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، ويتم البدء في التسجيل من خلال موقع الكتروني اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن توصيف الموقع في المنصورة الجديدة ضمن المرحلة الثانية بالمنطقة الخامسة، والنسبة البنائية 50%، ويبلغ عدد الأدوار «بدروم، أرضي، 3 أدوار»، ويبدأ التسليم 30 يونيو 2026، ويتم تحديد عدد الوحدات المسموح بها في قطعة الأرض بمعرفة جهاز المدينة المختص وفقا للحد الأقصى لاستيعاب المرافق.

شروط الحجز بمدينة المنصورة الجديدة

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة».

- يسمح بتخصيص أكثر من قطعة أرض للمتقدم «الزوج - الزوجة»، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.

-يسمح بالتخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر.

- في حالة مخالفات ذلك، وتقدم كل من الزوج والزوجة لمستوى إسكان آخر يتم إلغاء الحجز.

- يتم إرسال المستندات «صورة الرقم القومي للزوج والزوجة، شهادات ميلاد الأولاد القصر»، وإيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الموقع الإلكتروني.

- في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض تكون الأولوية لاستكمال السداد بالدولار الأمريكي، تحويلا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوما على إيداعه بالبنك وتقديم شهادة من البنك تفيد بذلك.

- وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة العلنية بين المتقدمين.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

قطع الأراضي مخصصة للسكن فقط

- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، «جميع المستندات المقدمة لحجز قطعة الأرض محل طلبي وكافة البيانات المحررة باستمارة الحجز صحيحة».