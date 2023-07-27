رئيس جهاز حدائق العاصمة: انتهاء 75%؜ من أعمال مشروعات الطرق

قال المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إن حجم تنفيذ الاعمال بالمرحلة الأولى من طرق الإسكان الإجتماعى بمنطقة 2350 فدانا، وصل إلى 75%؜، مضيفا أن المشروع يضم بجانب أعمال الرصف إنشاء 250 ساحة انتظار لخدمة 1194 عمارة سكنية، وتم الإنتهاء من 170 ساحة انتظار، وجاري إستكمال الأعمال.

انتهاء 86% من أعمال تنسيق المشروعات التنموية بحدئق العاصمة

وأكد رئيس جهاز حدائق العاصمة، خلال جولته اليوم لتفقد مشروعات التنموية المدينة، على الإنتهاء من 86 % من أعمال تنسيق المواقع، مشيراً إلى أنه يتم عقد لقاءات باستمرار مع الشركات العاملة بالمشروع وحثهم على زيادة معدلات الإنجاز، حتى يتم الإنتهاء منها بالجودة والمواصفات المطلوبة.

واستكمل رئيس جهاز العاصمة، الجولة بالمرور على أعمال مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، ونبه على المسئولين بالجهاز بضرورة ترتيب لقاءات مع الشركات العاملة بالمشروعات لتذليل أية معوقات، والالتزام بتنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات وتسليمها لحاجزيها.

تنفيذ مناطق ألعاب مجانية بالأحياء السكنية

تفقد رئيس الجهاز أعمال الزراعة الجارى تنفيذها بالمدينة، مشدداً على ضرورة إنهاء أعمال فرش النجيلة وتنسيق الأشجار واختيار الأنواع المناسبة منها حتى تكون المنطقة متنفسا لسكان المدينة والزائرين، وضرورة تنفيذ مناطق ألعاب مجانية بالأحياء السكنية لتوفير الناحية الترفيهية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستزيد نسبة الإشغال للوحدات السكنية عقب تشغيل المدارس بالمدينة وبعض الخدمات الأخرى، لافتا إلى أنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالقطاعات بسرعة إنجاز الأعمال لتوفير المسكن الملائم بالمدينة.