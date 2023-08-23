«عبدالغفار»: قدمنا 22 مليون خدمة ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

كشفت الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن الفرق بين مبادرة «100 يوم صحة» كحملة وباقي المبادرات الصحية، قائلا إن المبادرات الأخرى كانت تستهدف فئات محددة، فمثلا مبادرة «صحة المرأة» استهدف السيدات فوق 18 عامًا، أما ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، بينما الاعتلال الكلوي يستهدف المواطنين فوق 30 عامًا، وهكذا، بينما «مبادرة 100 يوم صحة» تستهدف الفئة الأوسع على الإطلاق».

المستهدفين من «100 يوم صحة»

وأضاف «عبد الغفار»، ‏خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية أية جمال الدين، عبر شاشة «DMC»، أن مبادرة «100 يوم صحة» تستهدف 105 ملايين مواطن، بالإضافة إلى الـ9 ملايين مواطن من ضيوف مصر وهي تستهدف كل المواطنين المصريين وأيضا المقيمين في مصر من غير المصريين.

«100 يوم صحة» من أضخم الحملات

وأشار متحدث الصحة، إلى أن مبادرة 100 يوم صحة انطلقت في نفس التوقيت بكل محافظات مصر، ووجه الرئيس السيسي بتكثيف عملها في القرى الأكثر احتياجا، لافتًا إلى كونها واحدة من أضخم الحملات، ويتم العمل باليوم الـ 60 ويتبقى 40 يومًا.

‏وأكد، أنه آخر تقرير لليوم رقم 58 للمبادرة يؤكد أن حجم الخدمات الصحية التي تم تقديمها تجاوز 21.9 مليون خدمة صحية أي ما يقارب 22 مليون خدمة صحية تم تقديمها خلال 58 يومًا للمستهدفين.