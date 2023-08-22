«الصحة»: تقديم 399 ألف خدمة ضمن حملة «100 يوم صحة» خلال 24 ساعة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 398 ألفا و887 خدمة ضمن حملة «100 يوم صحة»، في جميع المحافظات، أمس الاثنين، فيما أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنها تضمنت 12 ألفا و214 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة «أول زيارة»، وبلغت الزيارات العارضة والمتكررة 30 ألفا و214 خدمة.

خدمات الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3570 طفلا، فيما قدمت 34 ألفًا و863 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

2663 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

وأضاف عبدالغفار أن الحملة قدمت 2663 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4448 خدمة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج، وعلاج 2932 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ13 ألفا و920 مواطنا.

وقال إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية بملء 17 ألفا و6 استمارات استبيان، فيما بلغ إجمالي المترددين على القوافل الطبية 9130 مواطنا.

وأوضح أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 77 ألفا و96 سيدة، وعدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 72 ألفا و989 زيارة، وعدد الأطفال المستفيدين بالتطعيمات الروتينية 113 ألفا و988 طفلا.

خدمات نفسية للدعم وعلاج الإدمان

وقال عبدالغفار إن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3121 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألفا و500 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة المقدمة ضمن الحملة، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى المسنين وغير القادرين على الحركة، عبر الخط الساخن «15335».