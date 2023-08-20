«صحة الدقهلية»: الكشف على أكثر من نصف مليون مواطن منذ انطلاق 100 يوم صحة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن توقيع الكشف الطبي على 528 ألفا و283 مواطنا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ اطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في محافظة الدقهلية.

الكشف على أكثر من نصف مليون مواطن في الدقهلية

وأوضح مكين في بيان له أنه تم فحص 206 آلاف و164 مواطناً من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في محافظة الدقهلية، مشيرا إلى فحص 265 ألفا و437 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، و6204 سيدات من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم الكشف 9 آلاف و436 طفلا ضمن مبادرة السمعيات، ونحو 1938 في إطار مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال وحديثى الولادة كما تم فحص نحو 22 ألف مواطن ضمن مبادرة كبار السن من 65 عاما فما فوق"، علاوة على 17 ألفا و105 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

وأشار الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة و القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، وفرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.