وزيرة الهجرة: إتاحة فرص الاستثمار لمختلف شرائح المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على المصريين بالخارج وربطهم بالوطن، مؤكدة أن عقول وخبرات المصريين بالخارج ثروة قومية لا تقدر بثمن، مؤكدة اعتزام وزارة الهجرة إطلاق المجلس الاستشاري لشباب الباحثين، ليكون مكملا لجهود مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، للاستفادة من العلوم الحديثة التي اكتسبها شبابنا بالخارج ونقل تلك الخبرات إلى مصر.

التعريف بخارطة الاستثمار الصناعي

وأكدت السفيرة سها جندي، حرص الوزارة على إتاحة فرص الاستثمار لمختلف شرائح المصريين بالخارج، سواء كبار المستثمرين أو صغار المستثمرين عن طريق الاكتتاب في البورصة المصرية، وشراء أسهم ضمن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، بجانب التعريف بخارطة الاستثمار الصناعي والفرص المتميزة في مصر.

وأوضحت السفيرة سها جندي في بيان لها، أهمية الترابط بين المصريين بالخارج في الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، ودور اللقاءات الدورية بين الجاليات المصرية والنوادي المصرية بالخارج في التعريف بالثقافة المصرية: «أطلقنا استراتيجية للتواصل مع المصريين بالخارج، وفقا للعديد من المعايير التي تتسق مع المجتمعات التي يعيشون فيها، ومن بينها مبادرة (ساعة مع الوزيرة) التي نلتقي خلالها الجاليات المصرية حول العالم، لتصل إلى أكثر من 50 لقاء حتى الآن، مع آلاف المصريين حول العالم».

مصر لاعب رئيسي في العديد من المجموعات الفعالة سياسيا

وأشارت إلى أن مصر لاعب رئيسي في العديد من المجموعات الفعالة سياسيا، عربيا، وأفريقيا، وإسلاميا، بجانب المجموعات الاقتصادية والسياسية حول العالم، ولذلك فما نقوله للمصريين بالخارج إنكم تمثلون بلدا له تاريخ عظيم، وله الريادة في مختلف المجالات.