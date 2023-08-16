وزيرة الهجرة: استفدنا من آراء ومشاركات المصريين بالخارج في خطة التنمية الشاملة

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض إنجازات عمل الوزارة، بمناسبة مرور عام على توليها حقيبة وزارة الهجرة، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والقنوات التلفزيونية، ممثلين عن مؤسسات صحفية وطنية ودولية.

تنفيذ العديد من المنجزات التي طالما كانت على رأس أولويات مواطنينا بالخارج

من جانبها، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنّنا حرصنا على تنظيم المؤتمر الصحفي لاستعراض ما تم إنجازه خلال عام من تولي حقيبة وزارة الهجرة، انعكاسا لإيماننا بدور الإعلام الهام في إبراز جهود الوزارة، وما يتم إنجازه للمصريين بالخارج في هذه الفترة المهمة.

وأضافت السفيرة سها جندي، أنّ فريق عمل الوزارة الهجرة بذل جهودا كبيرة خلال العام المنقضي، لتلبية احتياجات ومتطلبات المصريين بالخارج في مختلف دول العالم وبمختلف شرائحهم واهتماتهم، ولم نألوا جهدا قط في سبيل هذا الهدف السامي، الذي تمثل في محاور مهمة ضمن استراتيجية عمل الوزارة، وهو ما تحقق بالفعل في تنفيذ العديد من المنجزات التي طالما كانت على رأس أولويات مواطنينا بالخارج.

واستعرضت السفيرة سها جندي، عددا من الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، وبينها الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج، وإجراء تعديلات عليه حتى يلبي المصريين بالخارج، إلى جانب إطلاق حملة ترويجية ضخمة للتعريف بسبل الاستفادة من القانون، وتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى 5 سنوات ومد فترة تنفيذ القانون لـ6 أشهر بهدف خدمة المصريين بالخارج، وقيام الوزارة بالمتابعة والتواصل مع المشاركين بالمبادرة لحل المشكلات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ المبادرة.

إطلاق مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، بعقد لقاء أسبوعي مع كافة الجاليات

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى دورها في وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بينهم وبين وطنهم الأم، للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية، والاستفادة من رغبة العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج في دعم خطط التنمية القومية، ودعم الرؤية والبرنامج الاقتصادي للدولة من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، مع تعريف المصريين بالخارج بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم بالوطن وتشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة بالوطن.

ولفتت إلى الشروع في إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتنسيق مع وزراء (التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، وزير المالية، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير السياحة) ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، للتشاور حول أنشطة عمل الشركة، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج بما يشمل الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة لهم، مثل مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، وتم الاتفاق على المجلس التأسيسي للشركة، وهم 10 من أهم المستثمرين من المصريين في الخارج، واجتماعهم رفقة وزيرة الهجرة بدولة رئيس مجلس الوزراء، بجانب مشاركة خبراء من الداخل، ومسؤولين من كافة مؤسسات الدولة المصرية.

وتابعت أنّه جرى إطلاق مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، بعقد لقاء أسبوعي مع الجاليات كافة، وجرى التواصل مع 55 جالية بـ48 دولة حول العالم، في لقاءات استغرقت نحو 250 ساعة عمل، للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم، بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع شركة مصر للطيران لإتاحة تذاكر مخفضة للمواطنينا بالخارج وعائلاتهم والطلاب الدارسين بالصين، وصلت هذه التخفيضات إلى 33% أغلب أيام السنة، بجانب استجابة مصر للطيران في تسيير رحلات إضافية لبعض الاماكن خلال الأزمات.