وزيرة الهجرة: 545 ألفا من المصريين بالخارج مشتركون في وثيقة التأمين

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن التنسيق مع وزارة الإسكان، لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي لها، إلى أن تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويسدد بالعملة الأجنبية «الدولار»، طبقا لمتوسط السعر خلال الأسبوعين السابقين للطرح أو لسداد الأقساط، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار طبقا للسارية بالهيئة، بشرط السداد بالدولار.

ترويج خدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، مع إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة، ونقل الجثامين، وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن، والسعي لإطلاق مشروع متكامل في صورة وثيقة أو صندوق، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يغطي كل حالات الطوارئ.

كما استضافت مصر وللمرة الأولى في تاريخها، اجتماعات فريق عمل الكوميسا الخاصة بالزيارات القطرية للمنظمة، بمشاركة 5 وزارات مصرية، في إطار مشروع تيسير التجارة الخاص بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية.

وأوضحت «جندي»، أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، جرى منح استثناءات لأعضاء هيئة التدريس من المصريين بالخارج ممن انتهت فترة إعارتهم لمدة عام دراسي كامل لتوفيق أوضاعهم، مشيرة إلى أنه بالنسبة طلابنا الدارسين بالخارج، جاء قرار وزير التربية والتعليم، بعقد امتحانات «أبناؤنا بالخارج» إلكترونيًا، تحت إشراف سفاراتنا، بجانب إتاحة الدراسة عن بعد «online»، وعمل امتحانات على فصلين دراسيين للمرة الأولى، والموافقة لزيادة عدد مدارس المسار المصري.

وأوضحت أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كل المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها من كل جهات الدولة، ويشمل جميع الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

اعتماد طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع «أعلى من 5%»

لفتت وزيرة الهجرة، إلى العمل على الترويج للعقار المصري بالخارج، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة إكسبو ريبابليك، بشأن التعاون في هذا الشأن، وتوفير برامج تمويلية عقارية خاصة بالمصريين في الخارج، بجانب مشاركتها في الفعاليات والمعارض العقارية، التي يجري تنظيمها.

وأوضحت الوزيرة، أنه جرى بالفعل رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية في بنكي الأهلي ومصر، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، فضلا عن اعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع «أعلى من 5%»، واصطحاب ممثلين عن البنوك الوطنية في الزيارات الخارجية لوزيرة الهجرة، ولقاء الجاليات المصرية بالخارج، ومنهم زيارتي السعودية والإمارات، للترويج بين المصريين في الخارج، للاستفادة من القروض بضمان الودائع، التي تطرحها البنوك الوطنية للمصريين المقيمين بالخارج.