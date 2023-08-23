بوتين: نهدف لإنشاء نظام عالمي جديد نتخلى فيه عن الدولار

أعرب الرئيس الروسي فلادمير بوتين، عن شكره للمشاركين في قمة بريكس الذين يحاولون وضع حد للمشكلات التي يعاني منها معظم دول العالم في محاولة منهم لاسترجاع السلام.

وأوضح «بوتين»، أنه يجري تكوين جبهة مشتركة بهدف إنشاء نظام عالمي جديد يكون منصفا ويرتكز على القانون الدولي، وبلدان البريكس تقدم وتعزز كل هذه الإمكانيات، كما أن البريكس تمثل أكثر 8 مليارات من السكان، ويمثلون ضعف الاستثمارات والصادرات التي وصلت لـ20%.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته بقمة البريكس، أنه جار تعزيز التعاون الثنائي والتخلي عن الدولار والتأكيد على العملات المحلية في مجال المعاملات التجارية وعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل المجلس التجاري بالبريكس.