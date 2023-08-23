طرح لعبة little nightmares 3 قريبا.. ينتظرها كثيرون

ينتظر محبو الألعاب الإلكترونية موعد طرح اللعبة، الذي من المقر أن يكون خلال الأشهر المقبلة، ليتم طرحها في بداية العام الجديد، إذ احتل اسم اللعبة Little Nightmares 3 محركات البحث، وذلك بعد ما أعلنت شركة «Bandai Namco 5» المنتجة للعبة، عن موعد طرحها والذي سيكون خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا مع بداية العام الجديد 2024.

تعد هذه اللعبة واحدة من ضمن أحدث أجزاء السلسلة الشهيرة «الكوابيس الصغيرة، كما تدعم لعبة little nightmares 3 في هذه السلسلة الحديثة، إمكانية اللعب الجماعي إذ يمكن للأعب الواحد إلى جانب العديد من المواصفات الأخرى والأجهزة المختلفة التي تتيح تشغليها، إذ تدور العديد من الأسئلة عن كل ما يتعلق باللعبة ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل بالضغط على الرابط التالي: طرح لعبة little nightmares 3 قريبا.. ينتظرها الملايين