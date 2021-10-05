تفاصيل سقوط 3 غسلوا أموالهم في ألعاب إلكترونية.. «عصابة بلاي ستيشن»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية فى واقعة القبض على 3 لصوص بمنطقة الخليفة بالقاهرة، أن المتهمين 3 أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين 21 الى 26 سنة، وأنهم تخصصوا في سرقة الأموال من داخل الشقق السكنية لاستثمارها في ألعاب الإنترنت حيث يقومون بتحويلها إلى رصيد إلكتروني.

سرقة 4 شقق

وتبين أن المتهمين في مراحل تعليمية جامعية وأدمنوا ألعاب الإنترنت وتكوين أرصدة بمبالغ مالية كبيرة في حساباتهم بتلك الألعاب، وعندما تعرضوا لضائقة مالية قرروا الاتجاه للسرقة، حيث قلدوا ألعاب السطو عن طريق التسلق وقاموا بسرقة 4 شقق بالقاهرة.

رصيد إلكتروني

ووفقا للتحريات فقد حوَّل المتهمون عوائد سرقاتهم إلى رصيد إلكتروني، من خلال محل سايبر بالمنطقة، حيث دفعوا المبالغ التي سرقوها لصاحب السايبر، والحصول على رصيد إلكتروني في ألعاب الإنترنت ثم يقومون بإعادة بيعه للراغبين.

وذكرت التحريات قيام 3 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب «التسلق»، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الحـوادث، وقيامهم بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها فى شراء أرصدة إلكترونية بإحدى الألعاب على شكبة «الإنترنت» من خلال محال «سايبر» بالمنطقة محل سكنهم.

القبض على المتهمين

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم جهاز لاب توب ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة مجهولين المصدر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، كما أقروا بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوط بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها داخل 2 محل «سايبر» عن طريق تسليم المبالغ المالية المستولى عليها لمالكيهما مقابل منحهم رصيد إلكتروني بحساباتهم بإحدى ألعاب الفيديو، وتم بإرشادهم ضبط مالكي المحلين وتبين أنهما شخصان، مقيمان بدائرة القسم، كما عثر بداخل المحلين على 7 أجهزة كمبيوتر والمستخدمة في الألعاب الإلكترونية ومبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، وأضافا أن المبالغ المالية المضبوطة تحصلا عليها من المتهمين المضبوطين، وعلمهما بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالسرقة.