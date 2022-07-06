قصة نجاح «سامر».. من لاعب إلى رئيس أكبر منصة ألعاب إلكترونية بالشرق الأوسط

عرض شابان قصة نجاحهما في مجال البيانات والبرمجة، وذلك في جلسة حوار مشروعات« رقمنة مصر»، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط إشادة الحضور بهما.

قال زياد هشام السيد، خريج كلية هندسة الحاسبات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2020، إنه تكونت لديه رغبة بعد التخرج في العمل بمجال علوم البيانات، مضيفا أنه واجه مجموعة من الصعوبات نتيجة عدم دراسته للمواد ذات علاقة بمجال علوم البيانات في الجامعة.

مؤسس بشركة يروي تجربة نجاح

أضاف في كلمته بجلسة الحوار خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية «مصر الرقمية»: « عدم دراسة مواد علوم البيانات، وقف حائل للعمل أمامي علشان مكنش عندي المعرفة اللازمة».

وقال سامر وجدي، شريك مؤسس في إحدى الشركات، إن شركته تعد أكبر منصة للألعاب الإليكترونية الرياضية في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه لاعب وفي نفس الوقت مبرمج ألعاب، مؤكدا أنه لديه شغف منذ الصغر بالبرمجة.

سامر: كنت محتار بين وظيفة بشركة أو العمل الخاص

وأضاف «وجدي»، أن حبه وشغفه بالبرمجة والألعاب الإليكترونية هو ما جعله يدرس علوم الحاسبات، موضحا أن مشروع تخرجه في الجامعة كان متعلق أيضًا ببرمجة الألعاب الإليكترونية، مشيرًا إلى الحيرة التي انتابته بعد التخرج بين العمل كموظف بإحدى الشركات، أو السعي خلف حلمه بإنشاء مشروع برمجة للألعاب الإليكترونية.

وأكد الشريك المؤسس في إحدى الشركات، أنه أتخذ قراره سريعا بإقامة مشروعه الخاص، وشارك والده بحلمه في مجال برمجة الألعاب الإليكترونية، لافتًا إلى صدمته في البداية لعدم درايته الكاملة بالتفاصيل وعدم تأكده من جدوى العمل به، لكنه صمم على مشاركة مجموعة من زملائه لإقامة المشروع.