الأمن يداهم مصنع زيوت طعام مغشوشة في الشرقية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالك مصنع) بإقامة مصنع عشوائى "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ، لتجميع زيوت الطعام المتهالكة والمستخدمة من مخلفات المطاعم والمنشآت وتنقيتها بإستخدام فلاتر ومرشحات ومذيبات كيميائية ضارة بالصحة العامة وإعادة تعبئتها داخل زجاجات بلاستيكية منسوب إنتاجها لشركات وهمية تمهيداً لطرحها بالأسواق معرضاً حياة المواطنين للخطر .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول عن المصنع) وضُبط بداخل المصنع (خط إنتاج كامل لتجميع وتخزين وإعادة تدوير زيوت الطعام المتهالكة والمستخدمة من المخلفات الخطرة للمطاعم والمنشأت - 24 طن مخلفات خطرة "زيوت طعام متهالكة من مخلفات المطاعم والمنشأت" غير صالحة للإستهلاك الأدمى ومحظور إعادة إستخدامها - 12 طن زيوت طعام منقاة ومصفاة "معاد تدويرها" معدة للتعبئة بعد تكريرها - 1878 لتر منتج نهائى عبارة عن "زيوت طعام متهالكة معاد تدويرها معبأة داخل زجاجات بلاستيكية تحمل علامات تجارية لشركات وهمية") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.